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Yolcu minibüsü 70 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 7 yaralı

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Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü, 70 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Yolcu minibüsü 70 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 7 yaralı mask
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Gümüşhane’de yolcu minibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kelkit ilçesinde meydana geldi.

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Edinilen bilgilere göre, Erzincan ile Kelkit arasında yolcu taşımacılığı yapan Veysel D. idaresindeki 29 M 0339 plakalı minibüs, Tütenli Köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yaklaşık 70 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Kazada sürücü Veysel D. ile birlikte minibüs içerisinde bulunan Şeyda T., Rüya Ece A., Alperen T., Azranur T., Hüseyin G. ve Hasan G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri ters dönen minibüs içerisindeki şoför ve yolcuları yaptıkları çalışma ile kurtardı.

112 acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Kelkit Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

# sevk, çalışma

02 Nis 2024 - 23:30 - Türkiye --- Okunma

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