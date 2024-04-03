YRP’nin eski yöneticisi Uzun, İl Başkanı Taştan’ın görevden alınmasını istedi

İLÇE YÖNETİMİNİN LİSTESİNDE YER ALMIŞTI

Kocaeli’de sancılı bir seçim süreci geçiren YRP Teşkilatları’nda, 31 Mart’taki 2024 Yerel Seçimlerinin geride kalmasıyla birlikte açıklamalar gelmeye başladı. Geçmiş dönem YRP Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyesi, yerel seçimlerde YRP Başiskele İlçe Başkanlığı tarafından hazırlanmış Başiskele Belediye Meclis Üyeliği Aday Listesinde kontenjan 1. sıra meclis üyesi adayı Hakan Uzun açıklamalarda bulundu. Adaylığı YRP İl Yönetim Kurulu ve genel merkez yetkilisi tarafından hazırlanan listede adı bulunmaması, bu listenin seçim kurulunca kabul edilmesi sonucu düşen Uzun yaptığı açıklamada YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan’a çağrıda bulundu.

KONYA İLİMİZDE DE 1 MİLLETVEKİLİ VAR

Hakan Uzun’un açıklamasında şu ifadelere verildi: “Yeniden Refah Partisi Türkiye genelinde üye bazında 3. parti olduktan sonra yerel seçimler sonucunda da 3’üncü olmayı başarmıştır. Kocaelimiz gibi Konya ilimizin de 1 milletvekili vardır. Kocaeli'nde ki teşkilatlar hiçbir belediye kazanamazken ve başarısız olurken, Konya da ki teşkilatlar ise 6 belediye kazanarak başarılı olmuşlardır. Oy oranına baktığımızda Kocaeli teşkilatları yüzde 7,59 oy alabilirken, Konya teşkilatı 23,46 oy alabilmeyi başarmışlardır. Konya'da Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Konya'da doğmuş, yaşamış ve çalışmış bir aday olan Mehmet Köseoğlu ile seçime girilmişken, Kocaeli'nde ise Kocaeli de doğmayan, çalışmayan ve yaşamayan Genel Başkan Vekili Doğan Aydal ile seçime girilmiştir.

FATİH ERBAKAN’A GÜVENİMİZ TAMDIR

Konya İl Başkanı Temel Peker aldığı belediyelere rağmen kendisini başarısız bularak İstifa ederken, Kocaeli İl başkanı Ali Taştan ise istifa etmek bir yana kafasının içinden dahi geçirmiyor. Umarım tez zamanda Kocaeli de bir değişim başlar ve liyakatli kişiler tarafından hak etiği konuma Yeniden Refah Partisi Kocaeli'nde de kavuşur. Bu hususta muhterem Genel Başkanımız Fatih Erbakan’a güvenimiz ve desteğimiz tamdır, gerekli kararları tez zamanda alacaktır. Milli Görüş iktidarı çok yakındır. Kocaeli'nde ki seçimlerin kaybedilmesi ile ilgili tespitlerimizi de ayrıca açıklayacağım inşallah” Muhammet Emin CAN