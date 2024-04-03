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AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus: CHP Körfez’deki seçimi manipüle ediyor

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AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, 31 Mart’ta yapılan seçimde Körfez İlçe seçimlerinde yaşananlarla ilgili değerlendirmede bulundu. Talus, Körfez ilçedeki belediye seçimlerini kazanmalarına rağmen CHP’nin seçim sonuçlarını manipüle etmeye çalıştığını söyledi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus: CHP Körfez’deki seçimi manipüle ediyor mask
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SEÇİM KURULU’NUNU ETKİLİYORLAR

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, hafta sonu gerçekleşen yerel seçimde Körfez ilçe seçim sonucuna CHP’nin yaptığı itiraz ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Talus şunları söyledi; “Körfez ilçesi seçim sonuçlarına yönelik CHP tarafından yapılan itirazlar, İl Seçim Kurulu’nca ilgili mevzuat hükümlerince değerlendirilecektir. Bu süreçte seçim kurulu kararını sükûnetle beklemek yerine kurul kararını etkilemeye dönük basın açıklamaları yapmak toplumsal barışa, hukuka ve demokrasiye zarar vermektedir.

DEMOKRASİ HAZIMSIZLIĞIDIR

Seçim kazandıkları yerlerdeki sonuçları hukuka uygun ve demokratik bulup, kaybettikleri yerlerde seçim süreçlerinin adaletine gölge düşürecek açıklamalar yapmak en hafif tabirle demokrasi hazımsızlığıdır. CHP yöneticilerini İl Seçim Kurulu’nu etkilemeye yönelik eylemlerden vazgeçmeye, hukuka saygılı olmaya ve tansiyonu yükselterek toplumsal huzuru bozabilecek açıklamalardan uzak durmaya, sükûnetle İl Seçim Kurulu’nun hukuki kararını beklemeye davet ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, parti, ilçe, seçim, itiraz, Körfez

03 Nis 2024 - 09:07 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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