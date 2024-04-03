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03 Nis 2024 - 09:20- Spor G:

İşte Göztepe maçında Kocaelispor’un muhtemel 11’i

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Temsilcimiz Kocaelispor bugün kendi sahasında ligin en kritik maçlarından birinde Göztepe’yi konuk ediyor.

İşte Göztepe maçında Kocaelispor’un muhtemel 11’i mask
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Yeşil-Siyahlı ekibimizde Tuzlaspor maçında kırmızı kart gören Davit ile Oğuz ile sakatlığı bulunan Giorgi forma giyemeyecek. Kocaelispor’un bu akşam oynanacak olan maça, Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz, Burak Öksüz, Yusuf  Abdioğlu, Emir Ortakaya, Duhan Aksu, Mesut Can Tunalı, Yusuf Cihat Çelik, Amaral, Daniel Candeias ve Cem Ekinci ilk 11’i ile çıkması bekleniyor.

Yıldız Entegre Kocaeli Stadı’nda oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak maçı TRT Spor ile BEIN Sports MAX-1 naklen yayınlayacak. Mücadeleyi Antalya bölgesinden Serper Barış Saka yönetecek.

Kaynak: Spor servisi

# Kocaeli, kocaelispor

03 Nis 2024 - 09:20 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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