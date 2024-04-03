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03 Nis 2024 - 09:21- Gündem G:

Hava sıcaklıkları düşüyor

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Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre, Marmara ve Ege bölgeleri için toz taşınımı uyarısı yapıldı. Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği, ancak Çarşamba gününden itibaren bir düşüş göstereceği belirtildi.

Hava sıcaklıkları düşüyor mask
Hava sıcaklıkları düşüyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 3 Nisan hava durumu değerlendirmeleri açıklandı. Yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık, Samsun ile Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege'de hafif toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE 12°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 14°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 15°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Kocaeli için 5 günlük hava tahmin raporu

Hava sıcaklıkları düşüyor

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, İstanbul, meteoroloji, kocaeli hava durumu

03 Nis 2024 - 09:21 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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