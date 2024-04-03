Hava sıcaklıkları düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 3 Nisan hava durumu değerlendirmeleri açıklandı. Yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık, Samsun ile Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege'de hafif toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE 12°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 14°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 15°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Kocaeli için 5 günlük hava tahmin raporu

Kaynak: Haber Merkezi