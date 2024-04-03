Cep telefonu tarifelerine yüzde 65 zam

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Mobil Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret tarife cetvelini yeniledi.



Yenilenen fiyatlara göre, altı ay önce hizmete giren tarife fiyatlarında yüzde 28'e varan artışa gidildi. Yıllık artış oranı ise yüzde 65'e ulaştı.

Ekonomim'de yer alan habere göre; yeni ücret tarifesine göre yurt içi aramaların dakikası 3 lira 12 kuruş olarak, yurt dışı aramaların dakikası ise 31 lira 35 kuruş olarak belirlendi.



En yüksek fiyatlı hizmet ‘Numara değişikliği’ oldu. Numara değişikliği hizmet ücreti 136,52 liraya çakırtıldı. Hat devir ücreti 59,83 liraya yükseltirilken isim ve unvan değişikliği fiyatı 40,86 lira oldu.



Faturalarla beraber gönderilen her bir ayrıntı sayfası için 4 lira 9 kuruş fiyat belirlendi. SMS ücretleri yurtiçi için 2 lira 23 kuruş, yurtdışı için ise 5 lira 51 kuruş oldu. Bilinmeyen numaraları aramanın dakikalık bedeli ise 8 lira 84 kuruş oldu.



Yurt dışında ikamet edenlerin getirdikleri cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi uzatılabilecek.



Yurt dışında ikamet eden vatandaşların beraberinde getirdikleri cihazlar için, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım süreleri otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus 180 güne kadar e-Devlet Kapısı üzerinden uzatılabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi