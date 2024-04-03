03 Nis 2024 - 09:34 - Magazin

Zafer Alagöz'ün 24 Gün Arayla İkinci Acısı

Ünlü oyuncu Zafer Algöz, son zamanlarda büyük bir acıyla yüzleşti. Sadece 24 gün önce annesini kaybeden Algöz, henüz bu acıyı sindirememişken bir başka büyük kayıpla karşılaştı. Babasının da vefat ettiği haberiyle yıkılan usta oyuncu, yaşadığı bu büyük acıyı sosyal medya üzerinden paylaştı.