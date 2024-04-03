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Zafer Alagöz'ün 24 Gün Arayla İkinci Acısı

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Ünlü oyuncu Zafer Algöz, son zamanlarda büyük bir acıyla yüzleşti. Sadece 24 gün önce annesini kaybeden Algöz, henüz bu acıyı sindirememişken bir başka büyük kayıpla karşılaştı. Babasının da vefat ettiği haberiyle yıkılan usta oyuncu, yaşadığı bu büyük acıyı sosyal medya üzerinden paylaştı.

Zafer Alagöz'ün 24 Gün Arayla İkinci Acısı mask
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Algöz, babasının vefat haberini sosyal medyada duyurarak başsağlığı dileklerini kabul etti. Paylaşımında, "Başımız sağ olsun. Sevgili annemizin ardından 24 gün sonra babamız Cevdet Algözü de kaybettik. 65 yıllık aşıklar cennette buluştular. Babamızı 4 Nisan Perşembe öğle namazını müteakiben Balıkesir Burhaniye Koca camiinden uğurlayacağız; Geriş kabristanında defnedeceğiz." ifadelerini kullandı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşamını sürdüren Zafer Algöz'ün annesi Güner Algöz ise 24 gün önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Bu ardarda gelen kayıplar usta oyuncuyu derin bir üzüntüye boğmuş durumda.

# sosyal

03 Nis 2024 - 09:34 Kocaeli- Magazin --- Okunma

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