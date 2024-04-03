Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli için yeniden gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Faruk Özlü’yü telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan yurtdışı seyahatlerinden döndükten sonra zafer kazanan illeri ziyaret edeceğini söyledi. O iller arasında Kocaeli de yer alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce Belediye Başkanlığı'na kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Faruk Özlü’yü telefonla arayarak tebrik etti. Özlü’nün daha yüksek bir oy oranı elde etmek istediğini ifade etmesi üzerine Erdoğan, “Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zaferdir” şeklinde karşılık verdi.

Düzce’de kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 40.22’sini alan AK Parti adayı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yeniden seçilerek güven tazeledi.

"MUZAFFER İLLERİMİZİ ZİYARET EDECEĞİM"

Faruk Özlü’yü telefonla arayarak tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sıkışığım, bazı seyahatlerim var. Amerika, Suudi Arabistan oralardan döndüğüm zaman inşallah muzaffer illerimizi ziyaret edeceğim” dedi.

AK Parti Kocaeli Büyükşehir adayı Tahir Büyükakın’ın yeniden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi sonrası Erdoğan’ın Kocaeli’ye de gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi