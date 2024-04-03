Altın fiyatlarında bir rekor daha

Altın fiyatları Fed yetkililerinin açıklamalarının ardından yeni zirvesine ulaşırken gram altında da yükseliş görüldü.

Altının ons fiyatı güçlü dolar ve yükselen tahvil faizlerine karşın yükseliş eğilimini üst üste 7. işlem gününe taşıdı. Bugün ons altın fiyatları yaklaşık yüzde 1 yükselişle 2 bin 288 dolara çıktı.

Ons altındaki yükselişe paralel olarak gram altın da 2 bin 357 liraya kadar tırmandı.

FED YETKİLİLERİNİN AÇIKLAMALARI ALTINI DESTEKLEDİ

Dün açıklama yapan Fed yetkilileri politika faizine bu yıl üç indirim uygulanmasının "mantıklı" olduğunu söyledi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ve San Francisco Fed Başkanı Mary Daly'nin Fed'in 2024 yılında üç defa faiz indirimine gitmesini beklediklerini açıklamalarının ardından altın fiyatlarında yeni rekor seviye kaydedildi.

Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlaması ise piyasalarda yüzde 69'luk olasılıkla fiyatlanıyor.

Yatırımcılar bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerini takip edecek.

Bugün Powell'ın gerçekleştireceği açıklamalardan bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını aktaran analistler, ABD'de açıklanacak verilerin de piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi