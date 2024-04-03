Organlarıyla 4 kişiye hayat verecek

Beyin kanaması teşhisi ile anestezi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan hastanın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi ile iletişime geçilerek organ bağışı konusunda detaylı bilgi verildi. Ailenin onayı ile organ nakli için gerekli işlemler başlatıldı. Uzman bir ekip tarafından kornea, karaciğer ve iki böbrek başarıyla alındı. Alınan organlar, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterler doğrultusunda nakil bekleyen hastalara nakledilmek üzere ilgili hastanelere gönderildi.

“BAĞIŞLANAN HER ORGAN BİR İNSANA YAŞAM UMUDU OLMAKTADIR”

Organ Nakli Koordinatörü Uz. Dr. Emine Yurt, “Şehir hastanemizde ilk kez beyin ölümü gerçekleşen hastadan donör çıkarımını başarıyla tamamladık. Bu bizim için tarihi bir olaydır. Bağışlanan her organ, nakil bekleyen bir insana yaşam umudu olmaktadır. Organ bağışı yetersizliği nedeniyle birçok hasta maalesef hayatını kaybetmektedir. Bu nedenle organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak çok önemlidir. Özellikle beyin ölümü gerçekleşen hastalarda organ bağışı ile nakil sayılarının arttırılması hedeflerimiz arasındadır. Bu tür vakalarda hızlı hareket edilmesi nakil hastalarının yaşamlarını kurtarmak için büyük önem taşımaktadır." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi