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Dünden bugüne İzmit Duvarı’nda çerçeveler monte edildi

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İzmit’te, Dünden Bugüne İzmit Duvarı’nda fotoğrafların yerleştirileceği çerçeveler duvara monte edildi. İşi geciktirmesi sebebiyle cezalı çalışan firmanın yeni fotoğrafları kısa sürede alana getirmesiyle duvarın yeni görünümüne kavuşması bekleniyor.

Yavuz Solmaz
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Dünden bugüne İzmit Duvarı’nda çerçeveler monte edildi mask
Dünden bugüne İzmit Duvarı’nda çerçeveler monte edildi
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MAKETLER 1 YIL ÖNCE SÖKÜLDÜ

İzmit Kemalpaşa Mahallesi Tren Garı karşısında bulunan ‘Dünden Bugüne İzmit’ duvarındaki minyatürlerin yerine duvara daha estetik bir görünüm kazandırmak için harekete geçilmişti. İzmit Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmayla taş duvarda bulunan maketlerin sökülerek İzmit’in eski fotoğrafları ile Atatürk’ün İzmit seyahatlerini anlatan tarihi fotoğrafların yer aldığı ışıklı tabelalar asılmasına karar verilmişti. Yenileme ihalesi 2023 yılının şubat ayında yapıldı ve mart ayında eski maketlerin sökümü başladı.

Dünden bugüne İzmit Duvarı’nda çerçeveler monte edildi

ÇERÇEVELER MONTE EDİLDİ

İhaleyi kazanan firma eskimiş maketlerin söküm işlemlerini geçtiğimiz mayıs ayı itibariyle tamamlamıştı. Aradan geçen 10 ayın ardından duvarda ilk işlem yapıldı. Firma duvarda yer alacak tarihi fotoğrafları yerleştireceği resim çerçevelerini duvara monte etti. Cezalı şekilde çalıştığı bilinen firmanın duvara renk katacak olan fotoğrafları da ilerleyen günlerde çerçeveye yerleştirmesi ile işin tamamlanması bekleniyor.

# İzmit

03 Nis 2024 - 10:09 - Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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