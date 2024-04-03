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- Ekonomi

Bakan Mehmet Şimşek'ten Enflasyon Açıklaması

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3.16; yıllık bazda yüzde 68.5 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından enflasyon paylaşımı yaptı.

Bakan Mehmet Şimşek'ten Enflasyon Açıklaması mask
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TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,16, yıllık bazda yüzde 68,5 oldu. Enflasyon %3,16 artarken, yıllık enflasyon %68,50'ye yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan verilerin ardından sosyal medya hesabı X'ten paylaşım gerçekleşti.

Şimşek, "Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi.

Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir.

Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir.

Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

# para, sosyal

03 Nis 2024 - 10:13 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

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