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03 Nis 2024 - 10:15- Gündem G:

Konut fiyatları geriledi, piyasa canlandı

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Konut sektöründeki düzenlemelerle birlikte hem sıfır hem de ikinci el konutlar reel fiyatları gördü. Talebin artmasıyla sektör hareketlendi. Peki piyasadaki son durum ne? Fiyatlarda beklentiler ne yönde?

Konut fiyatları geriledi, piyasa canlandı mask
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Konut fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Hayata geçirilen düzenlemeler etkisini gösterdi. Piyasada reel fiyatlar görülmeye başlandı. Artan talep de piyasayı canlandırdı. Ankara Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam, konut fiyatlarıyla ilgili, "Balon diye tabir ettiğimiz köpük artış stabil bir seviyeye geldi. Gerçek alıcılar da gerçek rakamlar üzerinden gayrimenkulleri konutları almaya başladılar. Bu süreç daha rahatlayacak gibi bir düşünce içerisindeyiz" dedi.

"MART AYINDA SATIŞLAR YÜKSELDİ"

Akçam, havaların ısınmasıyla piyasanın daha da hareketlenmesini bekliyor.

"Özel şirketler kendi bünyelerinde kampanyalar oluşturdu. Bu da durağanlığı hareketlendirdi. Mart ayı itibarıyla satışlar yükseldi. Yavaş yavaş bu yükselişi bizler de göreceğiz."

Kaynak: TRT Haber

03 Nis 2024 - 10:15 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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