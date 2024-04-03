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Kira artış oranı belli oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylelikle iş yerleri için kira artış oranı da belli oldu.

Kira artış oranı belli oldu mask
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Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranları da belli oldu.  Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 3,16 yıllık yüzde 68.50 oldu. İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 57.50 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 57.50 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Konutlarda kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

# Türkiye

03 Nis 2024 - 10:17 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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