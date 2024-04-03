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Cami ve otopark projesine ara verildi

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İzmit Umuttepe Cami ve Otopark Projesi’nin 420 günde tamamlanması hedeflenirken, müteahhit firma süre uzatımından yararlandı. Fore kazıkların çakıldığı inşaat sahasında müteahhit firmanın inşaata çalışmalarına bu ay yeniden başlaması bekleniyor.

Muhammet Emin Can
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Cami ve otopark projesine ara verildi mask
Cami ve otopark projesine ara verildi
Cami ve otopark projesine ara verildi
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Yapımına geçen yıl başlanan Umuttepe Cami ve Otopark Projesi’nde, fore kazıkların büyük bölümü inşaat alanına çakıldı. 249 milyon 444 bin TL bedelli, 420 günde tamamlanması hedeflenen projenin inşa sürecine ara verildi. İşi yapan müteahhit firma süre uzatımından yararlandı. Çalışmaların bu ay başlaması bekleniyor. Proje tamamlandığında 5 bin kişinin aynı anda ibadet edebildiği cami ile birlikte 374 araçlık otopark bölgenin hizmetine sunulacak. Ayrıca yapı içerisinde çalışma ofisi, yemekhane, çamaşırhane, kitap kafe, sosyal mekanlar olacak. 

Cami ve otopark projesine ara verildi

Cami ve otopark projesine ara verildi

# çalışma, sosyal

03 Nis 2024 - 10:30 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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