Cami ve otopark projesine ara verildi

Yapımına geçen yıl başlanan Umuttepe Cami ve Otopark Projesi’nde, fore kazıkların büyük bölümü inşaat alanına çakıldı. 249 milyon 444 bin TL bedelli, 420 günde tamamlanması hedeflenen projenin inşa sürecine ara verildi. İşi yapan müteahhit firma süre uzatımından yararlandı. Çalışmaların bu ay başlaması bekleniyor. Proje tamamlandığında 5 bin kişinin aynı anda ibadet edebildiği cami ile birlikte 374 araçlık otopark bölgenin hizmetine sunulacak. Ayrıca yapı içerisinde çalışma ofisi, yemekhane, çamaşırhane, kitap kafe, sosyal mekanlar olacak.