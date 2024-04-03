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Gebze Kirazpınar Mahallesinde üstyapı

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Büyükşehir tarafından Gebze Kirazpınar Mahallesinde TOKİ Konutları ve Küme Evlerine ulaşımın sağlandığı yolda üstyapı çalışmaları yapılıyor

Gebze Kirazpınar Mahallesinde üstyapı mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Kirazpınar Mahallesinde TOKİ Konutları’na ulaşımın sağlandığı yolda yenileme ve kavşak düzenleme çalışması yapıldı. 200 metrelik kısmı yeniden yapılan 600 metrelik kısmı da yenilenen TOKİ Konutlarına ulaşımın sağlandığı yolda trafiğin düzenli hale getirilmesi için bir de kavşak yapıldı. Parke yaya kaldırımları da yapılacak yolda araç ve yaya ulaşımında konfor sağlanmış oldu. Küme Evlerine ulaşımın sağlandığı yol ise yine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. 700 metre uzunluktaki stabilize olan yol duble asfalt yola dönüştürülüyor.

Kaynak: BÜLTEN

# Kocaeli, Büyükşehir, araç, Gebze

03 Nis 2024 - 10:30 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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