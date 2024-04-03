Paşa Cami önünde kavşak düzenlemesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeni Mehmet Ali Paşa Camii’nin önüne modern bir meydan ve altına da kapalı otopark inşa edildi. Paşa Cami önündeki yolda Büyükşehir Yol Bakım Timi tarafından yapılan kavşak düzenlemesiyle de trafik akışı düzenli hale getirildi. Yol üzerinde bulunan molozlar ve hafriyat malzemeleri kaldırılırken elektrik kutusu geriye alındı. Yapılan kavşak düzenlemesiyle Kandıra Sapağından Yahya Kaptan Mahallesine, Bağdat Caddesi üzerinden de Kandıra Sapağına ulaşım düzenlendi. Kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete sunulan kavşak ile trafik akışı hızlandı.

Kaynak: BÜLTEN