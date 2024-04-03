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Bakanlık Kocaeli’de personel alacak

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İçişleri Bakanlığı alacağı personellerin 16’sını Kocaeli’de görevlendirilecek.

Bakanlık Kocaeli’de personel alacak mask
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İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 608 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alınacak olan personellerin 16’sı Kocaeli’de görevlendirilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı ilanına göre, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalıştırmak üzere 1608 sözleşmeli personel alacak. Alımlar, büro personeli, mühendis, avukat, teknisyen, tekniker, destek personeli, teknikeri mimar, arşiv uzmanı, çağrı karşılama personeli, programcı, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında gerçekleştirilecek. Alınacak olan personellerin 16’sı Kocaeli’de görevlendirilecek. Kocaeli için 9 büro personeli, 4 çağrı karşılama personeli, 1 şoför ve 2 temizlik görevlisi alımı yapılacak

ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı aday değerlendirilmeye alınacak.

Başvurular 22-26 Nisan tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak.

 

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli

03 Nis 2024 - 10:49 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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