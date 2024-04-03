Başkan Kocaman, İbrikdere'de oruç açtı

Kartepe halkının büyük teveccühü ve desteği ile bir dönem daha Kartepe’nin şehr-i emini seçilen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, 11 Ayın Sultan-ı Ramazan-ı Şerif Ayı’nın bitmesine sayılı günler kala hemşehrilerinin yanında olmaya devam ediyor. Başkan Kocaman, beraberinde belediye meclis üyeleriyle birlikte İbrikdere Mahallesi sakinleri tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

KOCAMAN’DAN TEŞEKKÜR

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “İbrikdere Mahallesi sakinlerimizin kurduğu gönül sofrasında açtık bu akşam oruçlarımızı. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bu güzel akşamda emeği geçen kıymetli hemşehrilerime davetleri için teşekkür ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları ve ibadetlerimizi kabul etsin” açıklamasında bulundu.

Kaynak: BÜLTEN