Kartepe'nin çocuklarından mutlusu yok

Kartepe Belediyesi tarafından organize edilen 11 Ayın Sultan-ı Ramazan-ı Şerif Ayı etkinliklerinde çocuklara öz kültürleri hatırlarken, eğlenerek mutlu olmaları da sağlanıyor. 32 Mahalle’de yapılan etkinliklerde Ramazan akşamlarına özlem duyan 7’den 77’ye tüm Kartepeli vatandaşlar birbirinden değişik aktivitelerle buluştu.

ESKİ RAMAZANLAR KARTEPE’DE

11 Ayın Sultan-ı Ramazan-ı Şerif Ayı etkinlikleri kapsamında, geleneksel eğlencelerin yanı sıra meddah gösterileri, Karagöz-Hacivat gölge oyunu, ateşbaz, jönglör, tahta bacak ve daha birçok özel etkinlik gerçekleştiriliyor. Osmanlı dönemi Ramazan Ayı gecelerinin yaşatıldığı etkinliklerde misafirlere ücretsiz Osmanlı macunu, pamuk şeker, popcorn ve çay ikram edildi. Semazen, ilahi dinletisi, ünlü yazar ve programcı Bekir Develi söyleşisi de Kartepelilere en güzel Ramazan gecelerinden birini yaşattı.

TÜM MAHALLELERDE

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Belediyemiz ilçe genelinde düzenlediğimiz 11 Ayın Sultan-ı Ramazan Ayı etkinlikleri kapsamında evlatlarımız gönüllerince eğlendiler. Geleceğimiz olan evlatlarımızın örf ve adetlerimizi bilerek onları yaşatarak geleceğe hazırlanmaları bizim için çok önemlidir. Vatanına, bayrağına, ezanına bağlı çocuklarımızın bizim en büyük gücümüz” açıklamasında bulundu.

Kaynak: BÜLTEN