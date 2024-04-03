Atasoy Bilgin’den, Özel ve İmamoğlu’na teşekkür ve sitem

BİLGİN SEÇİMDE YÜZDE 16 FARK YEDİ

31 Mart Pazar günü Kocaeli’de gerçekleşen yerel seçimler sonucunda CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın’dan yüzde 16.86 az oy alarak seçimi büyük bir farkla kaybetti. Bilgin seçimden 2 gün sonra yaptığı yazılı açıklamada örgüte sitem ederken kendisini büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na özel teşekkür etti.

ŞEHRİMİZ ADINA ÜZÜNTÜLÜYÜM

CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan ve seçimi kaybeden Atasoy Bilgin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet’e demokrasiye sahip çıkarak tüm Türkiye’de yarattığınız değişim rüzgârına destek verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Elbette Türkiye’deki CHP’ye güvenerek kentlerini sosyal demokrat belediyeciliğe teslim edilmesine ne kadar sevinçli isem şehrimiz adına o kadar üzüntülüyüm. Elbette üç belediyemizi kazanmanın sevincini yaşıyor, Belediye Başkanı arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Başaracaklarına inancım tamdır ve desteğimiz sürecektir.

ÜÇ BELEDİYEYİ KAZANMAKLA ÖVÜNEMEYİZ

Ancak bir büyük siyasetçimizin dediği gibi “ Her şey neticesi ile ölçülür” ve biz tüm Türkiye’nin kırmızıya büründüğü; Adıyaman’ın, Kastamonu’nun, Konya’nın 6 ilçesinin bile kazanıldığı bir dönemde üç belediyeyi kazanmış olmakla övünemeyiz, yetinemeyiz. Muhtelif sebepleri olmakla birlikte hepimiz, örgütümüz, gelmiş geçmiş siyasetin tüm aktörleri istenen sonuçları elde edememiştir. Bu sonuçlardan az ya da çok hissesi oranda hepimiz sorumluyuz ve biz kendimize düşen sorumluluğun farkındayız. Kazanmak birçok şeyi doğru yapmak, birçok faktörün bir araya geldiği rüzgârın etkisidir. Siz ne kadar iyi teknede olursanız olun yelkeninizi açmadıysanız, açamamışsanız gidebileceğiniz yol da olamıyor maalesef.

BİRLİK BÜTÜNLÜK İÇİNDE OLDUĞUMUZU SÖYLEYEMEM

Kazanmak için hazırlıklı olmak kadar kazanmaya inanmak, birlik bütünlük içinde olmak, omuz omuza çalışmak, çok çalışmak gerekir. Şikâyet etmeden, kendine uygun şart aramadan, mevcut şartlarda başarı arayan buna inanan biri olarak bu çalışma olanaklarını yaratabildiğimizi ne yazık ki söyleyemem. Parti içi değişimin kabulündeki sancılar, adaylık sürecine, kabulüne olan direnç elbette sonuca etki eden ana faktörlerden biri olmakla birlikte, adayımız olmayan ilçelerimiz, son anda sancılı adaylaştıran ilçelerimizin de sonuca olumsuz katkıları olmuştur. Bu konuları tüm örgütümüzle beraber kendi içimizde değerlendirmeyi uygun bulurum.

SONUÇLARI VE VERDİĞİ MESAJI DEĞERLENDİRECEĞİZ

Kısa zaman içinde elde ettiğimiz bu sonuç, gelecek açısından hepimize umut olmuştur. Kocaeli kazanılamaz algısını yıkmıştır. Biz Kocaeli örgütü ve tüm siyaset aktörleri olarak sonuçları, verdiği mesajı değerlendirerek şehrimizi hak ettiği sosyal demokrat belediyecilik hizmetleri ile buluşturmak için bugünden yola çıkacak, mutlaka Büyükşehir’i geri alacağız. Bu inançla örgütlenecek bu inançla çalışacak partimizi iktidara taşıyacak ve Kocaeli’yi de sosyal demokrat belediyeler halkasına ekleyeceğiz.

ÖZEL VE İMAMOĞLU’NA ÖZEL TEŞEKKÜR EDERİM

Son olarak tüm parti örgütüne emekçilerine, gönüllülerine teşekkür ediyorum. Ayrıca bir özel teşekkür de bize en başından bu şansı veren Genel Başkanımız Özgür Özel ve son güne kadar ekibiyle birlikte bize destek veren Ekrem İmamoğlu ve ekibinedir. Sayın İmamoğlu ve ekibi Kocaeli’ye özel ilgi göstermiş, şehrimizdeki birçok siyaset aktöründen daha fazla inanmış ve destek vermiştir. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.”