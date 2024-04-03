ÇMO: Sapanca Gölü için etkin bir koruma planı yapılmalı

CİDDİ SIKINTILAR VAR



Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO), 27 Mart günü Kocaeli sınırlarında yapılan yol çalışmasında NATO akaryakıt boru hattı delindi. ÇMO, sızıntı ile yaşanan çevre faciası ile ilgili yaptığı açıklamada Sapanca Gölü’nün içme suyu havzasının tüm sıkıntılara karşı etkin bir havza yönetimi ile korunması gerektiğine dikkat çekti. ÇMO, gölün korunması için tüm yetkilileri göreve davet etti.

RİSKLERİ ANLATTI



Sapanca Gölü’nün çevresinde otoyolların geçmesi ve bölgede hızla gelişen turizmin gölün su havzasının çevresindeki doğal yapıda değişikliklere sebep olduğuna dikkat çekilen açıklamada, su kaynaklarının ülke ve dünya için önemine dikkat çekilerek, şu açıklamada bulunuldu.

CİDDİ BİR HAVZA YÖNETİMİ GEREKİYOR



“27 Mart 2024 tarihinde yol çalışması yapıldığı esnada NATO akaryakıt boru hattının bir kolu delinmesi üzerine Sapanca Gölü’ ne akaryakıt sızıntısı olmuştur. İçme suyu kaynaklarımızdan biri olan Sapanca Gölü için tabi ki hem doğal hem de beşeri birçok unsurun risk oluşturması muhtemeldir. Ancak kimyasal, yakıt, atık gibi sızıntı ihtimalinin bile düşünülemeyeceği şekilde ciddi, etkin bir havza yönetiminin olması gerekmiyor mu? Havzayı bir sistem olarak ele almak ve bu sistem unsurlarının birbirine olan etkisini belirleyerek analiz etmek havzalarının sürdürülebilirliği açısından gereklidir.

KARARLI MÜCADELE LAZIM



Bunun için en önemli unsur korunması, kirlilik önlemleri, bilimsel verilerle sürekli izlemek ve o ölçekte planlamadan geçer. Sapanca Gölü Havzası’nda gerek arazi kullanım, nüfusun artması ve turizmin etkisiyle kentleşme, gerekse hidrolojik açıdan toplumsal ve ekonomik faaliyetlere ev sahipliği yapması açısından sürdürülebilir bir yönetim planı çerçevesinde yönetilmek zorundadır. Su kaynaklarımızın korunması ve uygun yönetilmesi için yerel ve ulusal alanda kararlılık gerektirmektedir. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde ele alınacak sorunların çözümünde yerel kurumlar ile havza halkının katılımı esas alınırken öncelikli olarak havzanın doğal ortam özelliklerini korumaya yönelik olmalıdır.

YÖNETİM PLANI YAPILMALI



Sapanca Gölü’ nün korunması, etkin bir havza yönetim planının hazırlanması ve bu planın kararlılıkla uygulanması ile mümkündür. Havza yönetim planı ekosisteminde yer alan doğal ve doğal olmayan tüm unsurları içine alacak şekilde oluşturulmalı, yetki ve etki sahibi ulusal ve yerel kurumlar, yetkin kişiler karar mekanizmasında muhakkak yer almalıdır. Ancak bu sayede sürdürülebilir bir havza yönetim planı ve modeli oluşturulabilir. Bu plan ile yeni tahribatların önüne geçilmeli, sonrasında yaşanabilir doğal ortamının korunması amacıyla iyileştirme ya da rehabilitasyon çalışmalarına başlanmalıdır”