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Satırlı kavgada 3 kişi gözaltı, yaşları 18’den küçük

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İzmit Kent Meydanı'nda satır ve bıçaklı kavgada bir genç bıçaklanırken, yaşları 18’den küçük 3 kişi gözaltına alındı.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Satırlı kavgada 3 kişi gözaltı, yaşları 18’den küçük mask
Satırlı kavgada 3 kişi gözaltı, yaşları 18’den küçük
Satırlı kavgada 3 kişi gözaltı, yaşları 18’den küçük
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Olay dün akşam saatlerinde, İzmit Kent meydanında meydana geldi. İki grup arasında bıçak ve satırların kullanıldığı kavga çıktı. Kolundan ve bacağından bıçaklanan K.Ş. isimli genç koşarak tramvay durağına sığındı. Durağa gelen grup tramvay durağında görevli güvenlik görevlisini taşladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan K.Ş. hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmalardan 18 yaşından küçük oldukları öğrenilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Satırlı kavgada 3 kişi gözaltı, yaşları 18’den küçük
Satırlı kavgada 3 kişi gözaltı, yaşları 18’den küçük
Satırlı kavgada 3 kişi gözaltı, yaşları 18’den küçük
Satırlı kavgada 3 kişi gözaltı, yaşları 18’den küçük

# İzmit, çalışma, polis, sevk

03 Nis 2024 - 11:43 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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