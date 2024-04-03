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Maça gelen taraftarlara pilav üstü dönerli iftar menüsü

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Kocaelispor’un bu akşam Göztepe ile oynayacağı karşılaşmayı izlemek için gelen taraftarlara iftar verilecek. İzmit Belediyesi çorba, pilav üstü döner ve ayrandan oluşan iftar menüsü hazırladı.

Hayrettin Albayrak
Hayrettin Albayrak Tüm Haberleri
Maça gelen taraftarlara pilav üstü dönerli iftar menüsü mask
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Kocaelispor bu akşamı saat 20.30 da İzmit’te Göztepe ile önemli bir maça çıkacak. Ramazan olması nedeniyle çok sayıda oruç tutan Kocaelispor taraftarı, maç öncesi iftarı statta yapmak için formül arıyordu. Bazı taraftarlar bu taleplerini İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e iletti. Taraftarın talebi üzerine İzmit Belediyesi maç öncesi stadyum çevresinde iftar stantları kurduracak. İzmit Belediyesi ekipleri saat 18.30’da iftarlık dağıtımına başlayacak. İftar menüsünde çorba, su, ekmek, ayran ve pilav üstü döner olacak.

# kocaelispor, İzmit, iftar, Ramazan

03 Nis 2024 - 11:48 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Hayrettin Albayrak

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