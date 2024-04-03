Son tarih 30 Nisan: O bankadan emeklilere 15 bin 500 TL’ye kadar promosyon

Akbank'a emekli maaşını taşıyan emekliler 17 bin 500 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.

2 BİN 500 TL'YE VARAN CHİP- PARA

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, yeni bir kampanya ile emeklilere özel avantajlar sunmaya devam ediyor. SGK emekli maaşını 30 Nisan'a kadar Akbank'a taşıyanlar, 15 bin TL'ye varan nakit promosyondan yararlanıyor. Hesabını taşıyanlar, Axess veya Wings kartlarından ya da hesaplarından verecekleri her yeni otomatik ödeme talimatı için toplamda 2 bin 500 TL'ye varan chip-para ödülü kazanıyor. Böylece, toplamda 17 bin 500 TL'ye varan ödül kazanma şansına sahip oluyor.

SGK emeklileri, maaşları yatmadan 4 gün öncesine kadar yüzde 0 faiz ile para çekebilme imkanı da sunan bu kampanya ile Akbanklıların ayrıcalıklı dünyasına katılıyor. Akbank'tan emekli maaşı alan ve emekli maaş hesabında artı para kredisi limiti tanımlı olan müşterilerin yararlanabildiği kampanyada, müşteriler maaş tarihinden 4 gün öncesi ile maaş ödeme günü arasında mevcut artı para kredisi limitlerini yüzde 0 faiz ile kullanabiliyor.

EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor. Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade ediliyor.

- İşbankası

İş bankasının resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre emekli promosyon oranları şu şekilde:

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL

- Garanti BBVA

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 6250 TL

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 12.500 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar: 15.000 TL

- Halkbank

10.000-14.999,99 TL arasında olanlar: 8.000 TL

15.000-19.999,99 TL arasında olanlar: 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL

- Denizbank

9.999 TL’ye kadar olanlar: 5.000 TL

10.000 -14.999 TL arası olanlar: 8.000 TL

15.000-19.999 TL arası olanlar: 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL

- Akbank,

Emekli maaşını Akbank’tan alanlara 15.000 TL’ ye varan promosyon, buna ek olarak 2.500 TL’lik chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL’ye kadar ödeme yaptığını duyurdu.

9.999 TL’ye kadar olanlar: 5.000 TL ve 1.250 TL de ek promosyon, toplamda 6.250 TL

10.000 TL-14.999 TL arası olanlar: 8.000 TL ve 2 bin TL’lik de ek promosyon, toplamda 10.000 TL’

15.000 TL-19.999 TL arasında olanlara 10.000 bin TL ve 2.500 liralık ek promosyon, toplamda 12.500 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL promosyon ve 3 bin liralık ek promosyon, toplamda 15.000 TL

- Ziraat Bankası

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL

- Vakıfbank

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL

Kaynak: Haber Merkezi