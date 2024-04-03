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Prof. Dr. Naci Görür fay hattını işaret edip uyardı: Dikkatli olunmalı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.48'de, 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Çevre illerden de hissedilen depremin arından Prof. Dr. Naci Görür, fay hatlarını işaret ederek stres transferine dikkati çekti. Görür, "Dikkatli olunmalı" uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür fay hattını işaret edip uyardı: Dikkatli olunmalı mask
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,7 olarak açıkladı. Deprem çevre illerden de hissedilirken bazı vatandaşların ev ve iş yerlerinden açık alanlara çıktı.

NACİ GÖRÜR'DEN UYARI: DİKKATLİ OLUNMALI

Malatya'daki deprem sonrası Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Doğanşehir-Malatya arasındaki fay zonunun stres transferi stres transferi nedeniyle depremler ürettiğini söyledi. Görür, "Dikkatli olunmalı" uyarısını yaptı.

Görür paylaşımında şunları kaydetti:

"Malatya Küçüklü- Doğanşehir’de Doğanşehir-Sürgü faylarının kesim yöresinde 4,7 büyüklükte sığ bir deprem oldu. Doğanşehir-Malatya arasındaki fay zonu stres transferi nedeniyle zaman zaman küçük depremler üretiyor, dikkatli olunmalıdır. Geçmiş olsun."

Kaynak: DÜNYA

# sosyal

03 Nis 2024 - 12:00 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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