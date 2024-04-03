Bülent Sarı: Aydınlık gelecek için yola çıkıyoruz

AYDINLIK GELECEK İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ

CHP İl Başkanı Bülent Sarı yaptığı açıklamada aydınlık bir gelecek için uzun ve coşkulu bir yola çıkıldığını belirterek, “Sürecin en başında biz bu yola değişim için halkımızın insanca yaşayabilmesi için ve Atatürk’ün partisini yeniden iktidar yapmak için çıkmıştık. Bugün değişimin ve iktidar meşalesinin ateşini İzmit’te Fatma Kaplan Hürriyet, Derince’de Sertif Gökçe, Karamürsel’de Ahmet Çalık ve Körfez’de devam eden süreçte şaibeler kalktığında Tayfun Balıkçı başkanlarımızla yaymış olmanın bahtiyarlığı içinde olacağız. Sadece 4 ilçemizde değil diğer tüm ilçelerimizde ve büyükşehirde halkımız Cumhuriyet Halk Partisi’ne olan inancını artırmış ve her alanda daha fazla temsiliyet imkanı sunmuştur.” dedi.

TÜRKİYE REFAHA ULAŞMA YOLUNU SEÇMİŞTİR

Türkiye’nin sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile refaha ulaşma yolunu seçtiğini belirten Bülent Sarı, şöyle konuştu:

“Şehrimizde güçlü bir teveccüh görürken Türkiye genelinde de partimiz iktidar olmuş durumdadır. Tüm Türkiye sosyal demokrat belediyecilik anlayışımız ile refaha ulaşma yolunu seçmiştir. Tabi ki bu başarı örgütlerimizindir, halkımızındır ve demokrasi kahramanlarımızındır. Buradan bir kez daha sandıklarda görev alan, sabahlara kadar seçim kurullarından ayrılmayan görevlilerimize, avukatlarımıza, kahramanlarımıza sesleniyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz. Kocaeli’de ve Türkiye’nin her yerinde bambaşka bir çağın başlangıcına imza attınız.”