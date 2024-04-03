BTP Büyükşehir Adayı: Bizim önümüz açık

BAŞKANLIKTA DÜŞTÜ MECLİS ÜYELİĞİNDE ARTTI

BTP, 2024 Yerel Seçimleri kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimde 3 bin 497 oyla oyların yüzde 0,31’ini aldı. Belediye meclis üyesi seçimlerinde ise 5 bin 195 oy ile oyların yüzde 0,47’sini aldı. BTP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Can seçimle ilgili olarak, “ Seçim öncesinde yürüttüğüm İl Başkanlığı görevine dönmek gibi bir düşüncem henüz yok ama dönebilirim de.

GENEL SEÇİMLER GİRMEDİĞİMİZ İÇİN OYT KAYBETTİK

Seçim sonucu ortaya çıkan durum gayet doğal. Vatandaş tepkisini dile getirdi. Başta Genel Başkanımız Hüseyin Baş olmak üzere partimizin de sevildiğini gördük fakat seçmen bu seçim bizim de dile getirdiğimiz sıkıntılardan dolayı CHP’ye destek verdi. Seçim sonucu olması gereken oldu ama mevcut iktidarın yerine konulan da çözüm değil. Vatandaşımız bugün oy vererek birinci parti yaptığı partinin çözüm olmadığını da anlayacak. 2023 Genel Seçimleri’ne girmediğimizden dolayı da bu seçimde oy kaybı yaşadık ama genel başkanımızın geleceği çok iyi bir yatırım olduğunu gördük. Bizim önümüz açık” diye konuştu.