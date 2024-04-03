Müteahhitlerden yüzde 25’lik çimento ve hazır beton zammına tepki

DOĞALGAZA ZAM GELMEMESİNE RAĞMEN BU NEYİN ZAMMI?

Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş, çimento ve beton üreticileri tarafından alındığı öğrenilen yüzde 25’lik zam kararı hakkında açıklamalarda bulundu. Zam kararına tepki gösteren Keleş’in açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Müteahhitlik sektörü olarak kabul etmiyor ve kınıyoruz. Ne oldu da bu zammı yapma gereği duydunuz? Her fırsatta

Maliyetinizin ortalama yüzde 50’sinin enerji olduğu sizler söylüyordunuz. 6 aydır elektriğe ve doğalgaza zam gelmemesine rağmen bu neyin zammı?

KARŞI DEĞİLİZ MAKUL BİR SINIRI OLMALIDIR

6 Şubat’ta yaşanan büyük felaketin yaralarını sarmaya çalışan “Deprem Risk Kuşağı” altında olan ülkemiz de, ayrıca kentsel dönüşüm bekleyen Kocaeli şehrimizde bu zamlar ile kentsel dönüşüm daha da zora girecektir. Çimento üreticilerinin, seçim arifesinde “çimento ve hazır beton” ürünlerine ortalama yüzde 25 civarı zam yapmalarını müteahhitlik sektörü olarak kabul etmiyor ve kınıyoruz. Tabii ki iş insanları olarak emeğiniz ve yatırım sermayeleriniz oranında kazanmanıza karşı değiliz ama bunun makul bir sınırı olmalıdır.

‘MALİYET ARTIŞI’ DİYE İZAH EDİLEMEZ

2021 yılının Nisan ayında, ülkemizde çimento ton fiyatı ve beton metreküp fiyatı ortalama 130 TL civarında iken, geçen 36 ay içerisinde yani bugün geldiğimiz noktada ortalama 2.500 TL ile 20 kat artması, maliyet artışı diye izah edilemez. Maliyet girdileriniz belli, enerji fiyatlarındaki artış O günden bu güne yüzde 600-700 civarda olmasına rağmen, sizlerin bu zamları yüzde 2.000’e çıkarmanızı kınıyoruz. Zira çimento sektörü olarak son 2 yıldır borsaya bildirdiğiniz karlılık oranlarınızın yüzde 2000’lerde olması her şeyi açıklamaktadır.

CUMHURBAŞKANIMIZIN KONUYA MÜDAHİL OLMASINI ARZ EDİYORUZ

Önümüzdeki günlerde Türkiye’nin en büyük inşaat sektör temsilcisi olan İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu’na bağlı olan Kocaeli Müteahhitler Birliğimiz ayrıca yine konfederasyona bağlı 51 ayrı şehrimizin birlik başkanlarımızla beraber İMKON Genel Başkanımız Sayın Tahir Tellioğlu başkanlığında fahiş çimento fiyatları ile ilgili toplantı gerçekleştireceğiz. Sektörün çatı kuruluşu İMKON olarak; Sayın Cumhurbaşkanımızın ve ilgili bakanlarımızın konuya müdahil olmalarını önemle arz ediyoruz”