Kamil Şirin hedefi 2028'e koydu

HALKIMIZI BİRLEŞTİRME ARZUMUZ VARDI

Kamil Şirin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bizler ülkemizi, milletimizi en önde tutan İYİ Partilileriz. Bu yüzden kişisel egolarımız ya da kısa vadeli kazançlarımız yerine “Asıl olan vatanımızdır, yaşadığımız şehirlerimizdir” deriz. 31 Mart seçimlerine de bu ülküyle girerken, Türk siyasetini iki kutuplu anlayıştan kurtarmak istediğimizi, düşmanlıklar ve korkular üzerinden politika üretmek yerine halkımızın tamamını birleştirme arzumuzun olduğunu, kazanmak uğruna karanlık odaklarla yol yürümek yerine kendi özümüzü, samimiyetimizi ortaya koyduğumuzu ifade etmek isterim.

HERKES BİLSİN Kİ BİZ DE DİK DURDUK

Kazanmak elbette asıl ve en önemli hedeftir. Fakat bizim için asıl hedef dik durmaktır. Herkes bilsin ki biz de dik durduk. Öte yandan İYİ Parti’yi kurarak Türk siyasetinde merkez iddiasını güçlendiren, Türkiye’ye adalet ve demokrasiyi getirmek için Türkiye’nin dört bir yanını gezen genel başkanımız Meral Akşener’in “hür ve müstakil İYİ Parti” iddiasında nihai hedefin genel seçimler olduğunu İYİ Partililer olarak bizlerin de bu amaç uğruna şimdiden kolları sıvadığımızın bilinmesini isterim. Türkiye’de iki kutuplu siyasetin son demlerini yaşadığını da ifade etmek isterim.

SONUÇLARIN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM

İYİ Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Kamil Şirin olarak seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, şehrimize, İzmitli hemşerilerime hayırlı olmasını diliyorum. Seçilen belediye başkanlarını, meclis üyelerini ve muhtarları tebrik ediyorum. Seçim sürecinde sürekli beraber olduğumuz, sürekli ve etkin desteklerini gördüğüm il başkanım ve il yöneticilerimize, ilçe başkanın ve ilçe yöneticilerimize, meclis üyesi adaylarımıza, en temiz duygularla bizlere destek veren yol arkadaşlarımıza, dayatılan iki kutuplu siyaset kısırlığında bize teveccüh gösteren cesur hemşerilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Saygılarımla”