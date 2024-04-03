Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Asayiş

Komşuda korkunç kaza! LPG yüklü tanker, tahıl yüklü tıra çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

ABONE OL Google News Sayfamız

Sakarya’nın Karasu ilçesinde LPG yüklü tankerin arıza sebebiyle yol kenarında park halinde duran tahıl yüklü tıra çarpması neticesinde meydana gelen kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir kişide ağır yaralandı.

Komşuda korkunç kaza! LPG yüklü tanker, tahıl yüklü tıra çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı mask
Komşuda korkunç kaza! LPG yüklü tanker, tahıl yüklü tıra çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Komşuda korkunç kaza! LPG yüklü tanker, tahıl yüklü tıra çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Yeni Mahalle İstanbul Caddesi üzerinde meydana gelen kazada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EFM 131 plakalı LPG yüklü tır, arıza sebebiyle yol kenarında park halinde duran sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 YZ 360 plakalı tahıl yüklü tıra arkadan çarptı. Kupa kısmı adeta kağıt gibi ezilen tankerde bulunan yolcu hayatını kaybederken tanker sürücüsü ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. LPG yüklü tankerin patlama ihtimaline karşı ekipler güvenli önlemi alırken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Komşuda korkunç kaza! LPG yüklü tanker, tahıl yüklü tıra çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Komşuda korkunç kaza! LPG yüklü tanker, tahıl yüklü tıra çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Komşuda korkunç kaza! LPG yüklü tanker, tahıl yüklü tıra çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA

# yeni, sevk, polis, İstanbul

03 Nis 2024 - 13:09 Sakarya- Asayiş --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.758.387 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL