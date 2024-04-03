Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayında enflasyonun aylık yüzde 3.16 olarak gerçekleştiğini duyurdu. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri mart ayı için yüzde 3,16 enflasyon farkı alacak. Bu kapsamdaki emekliler ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için de yüzde 4.53 enflasyon farkı alacak.

Bu oranlar birikimli olarak hesaplandığında SGK ve Bağ-Kur emeklisi şimdiden yüzde 15,05’lik zammı hak etti. Ancak emekliler bu zammı Temmuz ayında alacak. Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli zamları kesinleşmiş olacak.

MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİSİNDE SİSTEM FARKLI

Toplu sözleşme gereği; memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

Kaynak: Haber Merkezi