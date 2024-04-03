3 ayda bin 382 kazada 26 kişi öldü, bin 372 kişi yaralandı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Genel Asayiş Değerlendirme Toplantısında açıklamalarda bulundu. Vali Yavuz trafik kazalarıyla ilgili olarak, “Hepimizi üzen, can ve mal kayıplarına vesile olan trafik olayları daha çok dikkat etmemiz gereken bir husustur. Özellikle tüm vatandaşlarımızı buradan bir kez daha uyarıyorum. Trafik kurallarına lütfen uyalım, uymayanları uyaranlarım. Çünkü yorgun, trafik kurallarına uymadan trafik seyri, emniyet kemeri takılmaması, uykusuz ya da alkollü ya da madde etkisinde araç kullanımı maalesef üzücü olaylara sebep oluyor.” dedi.

26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

3 ayda meydana gelen kazalarda 26 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Vali Yavuz, “3 aylık dönemde ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı bin 382 olmuştur. Bin 372 kişi yaralanmıştır. Kaza yerinde maalesef 10 kişi hayatını kaybetmiştir, daha sonra hastaneye sevk edilenlerle birlikte toplam ölü sayısı 26 olmuştur. Bu sorunu mutlaka çözmeliyiz.” diye konuştu.

OTOYOLDA YAYA ÖLÜMLERİ FAZLA

Vali Yavuz yaya kaynaklı kazalara değinerek, şöyle konuştu:

“Yaya ölümlerini aldığımız tüm tedbirlere rağmen istediğimiz seviyeye çekmekte sorun yaşıyoruz. Bunun sadece güvenlik birimlerinin, bizlerin alacağı tedbirlerle engellemesinin mümkün olmadığını gösteriyor. Bu konuyla ilgili son derece etkili çalışmalar yaptık. Kampanyalar yürüttük, ancak otoyollarda dahi karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşlarımız var. Otoyolları biz özellikle bariyerliyoruz zaten, yaya geçmesin diye. Maalesef yaya ölümlerinin bir kısmı otoyolda gerçekleşiyor. O yüzden bizim bir konuyu bir kez daha toplumumuzun gündemine getirmemiz gerekiyor. Evet biz tedbirimizi daha çok alacağız. Ama son tahlilde trafiğe çıkan vatandaşlarımız daha dikkatli olacak. Kurallara uyacaklar ki biz ölüm oranlarını yaralanmalı kazaları daha aza indirilelim. Bu konuda biz çalışmaya devam ediyoruz.”