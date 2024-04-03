Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Çiftçi’nin ikinci dönemi resmen başladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 31 Mart seçimlerinin ardından bugün İlçe Seçim Kurulu’na (YSK) giderek mazbatasını aldı.

Çiftçi’nin ikinci dönemi resmen başladı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

31 Mart’ta gerçekleştirilen seçimlerinin ardından ikinci dönemine merhaba diyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bugün mazbatasını aldı. Çayırova Belediyesi tarihinde bir ilke imza atan ve ilçede iki dönem üst üste belediye başkanı seçilen ilk isim olan Bünyamin Çiftçi, bugün beraberindeki heyetle birlikte Gebze İlçe Seçim Kuruluna gitti. Mazbatasını alan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ikinci dönemi böylelikle resmen başlamış oldu.

YENİ DÖNEM HAYIRLI OLSUN”

Mazbatasını teslim aldıktan sonra açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi; “Mazbatamızı aldık, ikinci döneme resmen başladık. Çayırova halkımızın desteği ve güveniyle bu kutsal görevi bir kez daha bizlere nasip eden rabbime sonsuz hamdolsun. Yeni dönem ilçemize ve halkımıza hayırlı olsun. Mevlam yar ve yardımcımız olsun.”

Kaynak: BÜLTEN

# seçim, yeni, başkan, ilçe, Gebze

03 Nis 2024 - 13:37 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.758.387 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL