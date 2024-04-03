Kocaelispor Göztepe biletleri tükenirse o tribünü satışa çıkaracak

Temsilcimiz Kocaelispor, bugün Göztepe ile karşılaşacağı mücadelenin öncesinde taraftarlara duyuru yaptı. Mücadeleye yoğun ilgi olduğunu açıklayan yönetimden yapılan duyuruda satışa çıkan biletlerin tükenmesi halinde Güney Kale Arkası Üst Tribünü’nün satışa çıkacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Müsabaka biletlerine gösterilen yoğun ilgi sebebiyle biletlerin tükenmesi durumunda Güney Kale Arkası Üst Tribünü satışa sunulacaktır. Bilet satışlarına KS Store’dan saat 17.00’ye kadar devam edilecek olup, 17.00’den sonra stadyum gişelerinden satışa devam edilecektir.”

Kaynak: Haber Merkezi