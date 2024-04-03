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TÜPRAŞ ne zaman temettü dağıtacak?

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Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. yönetimi yatırımcılarına duyurduğu hisse başı net 9,34 TL net temettü dağıtım tarihin netleştirdiğini duyurdu. Şirketin genel kurula sunduğu 5 Nisan planı kabul gördü. Buna göre, dağıtım tarihi 3 Nisan 2024, ödeme tarihi ise 5 Nisan 2024 olacak.

TÜPRAŞ ne zaman temettü dağıtacak? mask
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Tüpraş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamaya göre Tüpraş, hisse başına brüt 10,38 TL, net 9,34 TL temettü ödemesi yapacak. Şirketin 4 Mart'ta açıkladığı temettü planı netlik kazandı. Buna göre Tüpraş temettüsüne ilişkin ödeme 3 Nisan'da yapılırken, 5 Nisan tarihinde ise yatırımcıların hesaplarına geçecek.

Açıklamaya göre, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak kâr payı dağıtımı; 20 milyar lira ortaklara birinci kâr payı, 1 milyar 990 milyon 366 bin TL genel kanuni yedek akçe ayrılması, 20 milyar liranın tamamının nakden ödenmesi kararı kabul edildi.

Ayrıca, finansal piyasalardaki gelişmelere ve şirketin likidite durumunun gelişimine göre yılın ikinci yarısında uygun koşullar oluşması halinde olağanüstü genel kurul kararı ile ilave kâr payı dağıtım imkanlarının ayrıca değerlendirilmesine karar verildiği de belirtildi.

Kaynak: Bloomberg

03 Nis 2024 - 13:48 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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