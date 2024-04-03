Kandıra’da seçim sonuçlarına itiraz edildi

Kandıra’da seçimi AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez kazandı. Ölmez’in ardından seçimi ikinci sırada tamamlayan aday Bağımsız Kandıra Belediye Başkan Adayı Cengiz Kan oldu. Erol Ölmez 10 bin 745 oy alırken, Cengiz Kan ise 9 bin 860 oyda kaldı. İki aday arasındaki oy farkı 885 oldu. Aradaki farkın az olması ve ilçede 2 bin 560 oyun geçersiz sayılması sebebiyle Cengiz Kan sonuçlara itiraz etti.

DEMOKRASİYE VE KANDIRALILARA İNANIYORUM



Kandıra İlçe Seçim Kurulu’na giderek sonuçlara itiraz ettiğini beyan eden Kan, “Sonuçlara resmi olarak itirazımızı yaptık. İlçe seçim kurulunda itirazımız karşılık bulmadığı takdirde önce il seçim kuruluna gideceğiz. İl seçim kurulundan geri dönüş alamazsak gidebildiğimiz yere kadar itirazımızı dile getireceğiz. Demokrasiye, Kandıralılara inanıyorum. Kandıra’da toplam 2 bin 560 oy geçersiz sayıldı, şu an için önde görünen adayla aramızda 885 oy fark varken itiraz etmeye karar verdik. Ayrıca 2 aday arası bu kadar az fark olması farklı göstergelere de işaret” dedi.