Söğüt: Körfez’de itirazların hiçbiri sonucu değiştirecek gerekçeler değil

İLK KEZ KONUŞTU



31 Mart yerel seçimlerinde ikinci kez Körfez Belediye Başkanı seçilen Şener Söğüt, Körfez seçimlerine yapılan itirazlarla ilgili açıklama yaptı. Tüm siyasi partilerin seçim kurullarının kararına saygı duyması gerektiğini belirterek, CHP adayı ile aralarında 1,5 puan oranında fark olduğunu ve bu farkın az olmadığının da altını çizdi. CHP İl Başkanı Bülent Sarı’nın da çağrısına yanıt veren Söğüt, “Bizden hukuksuzluğa neden olacak şeyler talep edilmesin” dedi.

HALKIN İRADESİNE SAYGISIZLIK



Seçimlerde Körfez halkının teveccühleri ile yeniden seçildiklerini belirten Söğüt, “Seçimlerde en yakın rakibimiz arasında 1395 oy farkı var. Kesin olmayan resmi sonuç ile 1395 oy ile Cumhur İttifakı olarak kazandık. CHP ve bağımsız aday seçim sonuçlarına itiraz ettiği için mazbatamızı henüz alamadık. Yapılan itirazlara saygı duyuyoruz. Ancak bu itirazları yapmaları kanuni hakları ama bir algı, manipülasyon havası estirmeleri de Körfez halkının iradesine saygısızlıktır. Bu tür itirazlar yapılır ve bunun kararlarını verecek olan seçim kurullarıdır.

ARAMIZDA 1,5 PUAN FARK VAR



İlçe seçim kurulu yapılan itirazları ret etti. Şu an yine aynı konular il seçim kurula gitti. CHP il başkanını yaptığı bir açıklamada oyları yeniden sayılmasına destek vermemi istemiş. Benim oyların yeniden sayılmasına müdahale etmem hukuksuzluktur. Karara müdahale edemeyiz. Seçim kurulunun verdiği karara saygı duyuyoruz. Aramızdaki fark yüzde 1,5 oranında. Öyle küçük bir fark değil. Bu milleti galeyana ve tahrik etmeye yönelik açıklamalardır. Yetkili kurulu kararlarını versin ve buna hiç birimizin müdahale etmesi doğru değil.

SANDIK GÖREVLİLERİ ORADAYDI



Seçim günü 5 siyasi partinin sandık kurulu üyeleri sandık başında duruyor. CHP’nin müşahitleri sandıklarda yok muydu? Bu sandık kurulu üyeleri sandık kurul tutanaklarını imzalamadılar mı? İlçe seçim kurulları birleştirme tutanakları ile karşılaştırmadılar mı? Tüm çalışmaya şahit olan üyeler bunlar. Bunlar yapılan tüm çalışmayı izledi. Sandık kurulu tutanakları imzalayıp aldılar. Her şey ortadayken, maddi hata üzerinden bir itiraz yokken yapılan itirazlara anlam vermek mümkün değil. Yapılan spekülasyonların hepsi halkın iradesine saygısızlıktır.

ELEKTRİK KESİLEN YERLERDE BİR TEK TUTANAK YOK



Biz de elektriklerin kesilmesini istemezdik. Elektrikler saat 11.00’de kesildi. Biz saat 11.00’de elektrik kesintisi olan mahallelerde sadece muhtarlık sayımı dışında tüm sayım işlemlerinin bittiği söylendi. Eğer bitmemiş olsaydı, eğer ortam sayım işlemleri sağlıklı yapılacak bir ortam olmasaydı onların kurul üyesi zaten oradaydı. İtiraza konu hiçbir tutanak yok bu okullarda. Elektrik kesintisi olan sandıklarda hiçbir CHP’li arkadaşların itirazları yok. Polis anında oy kullanma alanına gelmişler, onların ve sandık kurullarının denetiminde son işlemler yapılmış. Elektrik kesildi, oylar çalındı söylemi hem kendi sandık kurulu üyelerine hem de Körfez halkına saygısızlıktır.

YENİDEN SEÇİM İSTENİYOR



Hiçbir tutanak yokken yeniden seçim yapılmasını istiyorlar. Elektrik kesintisi ile ilgili CHP kurul üyesinin tüm uyarılara rağmen elektrik kesintisi olduğu ve uzun süre elektrik kesintisine müdahale etmediği söyleniyor. Sayımın sekteye uğradığını söylüyor ama hiçbir itiraz yok. Sadece CHP değil diğer partiler de itiraz etmemiş. Her şey sağlıklı bir şekilde değerlendirilerek sonuca bağlanmış.

İŞİ SULANDIRIYORLAR



Bağımsız adayın oylarının Anadolu Ajansı’nda 2 bin görünürken neden 300’lere düştüğü söyleniyor. Oyların nerede olduğu söyleniyor. Ama ajansın tablosunda bağımsız değil diğer ve bağımsız diyor. Eğer bağımsızın oyları 2 binse diğer partilerin oyları nerede. Bu görsele dayanarak sadece bağımsız adayın oylarının 2 bin olduğunu söylemek doğru değil. Anadolu Ajansı’nın sunumu resmi belge niteliğinde mi? Bununla neden algı oluşturuyorsunuz? Bağımız ve diğer yazısının diğer partiler ve bağımsız adayların olduğunu anlamak için profesör olmaya gerek yok. Bu açıkça işi sulandırmadır.

O ZAMAN TÜRKİYE’DE SEÇİM YENİLENSİN



Üç gündür sosyal medyada manipüle etmek için yazılar yazıyor.” dedi.

SEÇİM SONUCU ŞAŞIRTTI



Seçimden önce yapılan anketler ile seçim sonucunun kendisini şaşırtıp şaşırtmadığı sorulması üzerine Söğüt, “Anket ve sonuçların tutarsızlığını gördük. Anket ve seçim sonucu arasındaki fark bizi şaşırttı. Milletimizin kararına saygı duyuyoruz” diye cevapladı.