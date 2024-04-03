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Mustafa Kocaman mazbatasını aldı

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Yerel seçimlerde tekrar seçilen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman mazbatasını aldı.

Muhammet Emin Can
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Mustafa Kocaman mazbatasını aldı mask
Mustafa Kocaman mazbatasını aldı
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Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Pazar günü yapılan yerel seçimlerde yüzde 45.56, en yakın rakibi olan CHP’nin adayı Nilay Merttürk ise yüzde 32.26 oranında oy aldı. Kocaman bugün Kocaeli Adliyesi’ne gelerek mazbatasını aldı. Kocaman sosyal medya hesabında, "Kartepe için yeniden Bismillah. Mazbatamızı aldık, sizlerin güveni ve teveccühü ile ikinci döneme resmen başladık. Yeni dönemimizde de Kartepe’mizi layık olduğu noktalara taşımak adına ilk günkü aşkla çalışmaya devam edeceğiz." diye paylaşımda bulundu.

Mustafa Kocaman mazbatasını aldı
Mustafa Kocaman mazbatasını aldı

# sosyal, yeni, Kocaeli, Kartepe

03 Nis 2024 - 15:03 Kocaeli/ Kartepe- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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