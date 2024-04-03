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Kredi kartı borcu olanlar için acil ödeme uyarısı

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Kredi kartı borcu olanlar için asgari ödeme tutarlarında ciddi artışlar öngörülüyor. Şu anda yüzde 20 civarında olan asgari ödeme oranının yüzde 40 ile yüzde 60 arasına çıkarılması beklenmektedir. Bu durum, borçluların ödeme yükünü artırarak borçlarının daha da büyümesine neden olabilecek.

Kredi kartı borcu olanlar için acil ödeme uyarısı mask
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Uzmanlar, kredi kartı borcu olanların borçlarını biran önce kapatmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Ancak borcunu kapatamayanlar için de endişe verici bir durum söz konusu. Limit sınırlamaları ve taksit sisteminin tamamen kaldırılması gibi önlemlerle kredi kartı kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor.

KREDİ KARTINA TAKSİT TARİH Mİ OLACAK?

Birçok alanda kullanım kolaylığı sağlayan kredi kartının en dikkat çekici özelliği peşin alımlarda sunmuş olduğu taksit sayısı olurken, eğitim ve sağlık harcamaları dışında kredi kartına sıfır vadeli taksitlendirme kaldırılacağı bildirildi. Ayrıca, vade farkını ödeyerek taksitlendirme işlemlerinin devam edeceği açıklandı.

Tüm bunlar dışında, Kredi kartı kullanımını sınırlandırmak adına alınan önemler kapsamında, borçların ödenmesi için belirlenen azami ödeme tutarında artırıma gidileceği bildirildi.

Bu durumda da, kredi kartların asgari ödemesi yüzde 40’ı olarak belirlenecek. Yüzde 40’ı olarak sınırlanan asgari ödeme tutara göre, 10.000 TL’lik harcama yapan kart kullanıcılarının 4.000 TL ödeme yapması gerekecek. Ödenmeyen kısımlara ise büyük oranlarda faizler geleceği yönünde bilgi verilirken, bu ve bunun gibi önlemler kapsamında kullanıcıların kredi kartından uzaklaşması ve harcamaların kısıtlamaya gitmesi hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

03 Nis 2024 - 15:27 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

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