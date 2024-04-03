Kamu bankalarından taksit ayarı

Enflasyonu düşürmek amacıyla kredi ihracına kısıtlamalar getirildiğine dair şüpheler üzerine kamu sektörü bankaları da konuyla ilgili harekete geçti. Nakit avanslarda yüzde 25 sınırının belirlenmesinin ardından Ziraat Bankası ile Vakıfbank'ın taksitli ödeme uygulamasına kısıtlama getirdiği bildirildi. Bu kısıtlamaya göre, 1 Nisan'dan itibaren bireysel kredi kartlarına sağlık, eğitim, vergi, sigorta ödemelerinde geriye dönük taksit uygulaması yapılabilecek.

Edinilen bilgilere göre; Ziraat Bankası, 1.000 ila 100.000 TL tutarındaki sağlık ve eğitim ödemeleri ile 1.000 ila 25.000 TL tutarındaki vergi ve sigorta ödemeleri Nisan ayından itibaren 4 aya kadar faizsiz taksitlere bölecek. Kampanya kapsamı dışında kalan bu alanlarda 500.000 TL'ye kadar olan harcamalar da yasal sürelere göre taksitli olarak ödenecek.

Ancak bankalar bu alanlar dışında giyim, market alışverişi, elektronik eşya ve benzeri alışverişler için kredi kartından "gecikme ücreti" almamaktadır.

Alınan bilgiye göre benzer uygulamaların özel bankalarda da getirilebileceği yönünde söylentiler vardı ancak henüz bu konuyla ilgili bir karar alınmadı. Sonraki taksitler özel bankalarda hâlâ yaygındır. Bankalar ilk adımı Mart ayı başında, merkez bankasının aylık kredi büyümesi tavanını düşürmesi ve tavanı aşan bankalar için zorunlu karşılık getirmesiyle attı. Tüketici kredisi faiz oranlarının yıllık %60'ın üzerinde olması nedeniyle tüketiciler düşük faizli nakdi krediye yöneldi. Şubat ayında enflasyonun beklentileri aşması üzerine sıkılaştırma tedbirleri uygulamaya konuldu. Bunun sonucunda bankalar kredi kartı nakit avans limitlerini %25 ile sınırlamaya başladı. Ancak taksitli kredide taksit sayısı üç kat ile sınırlıdır.

"BAKAN ŞİMŞEK AÇIKLAMIŞTI"

Daha önce Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartı limitlerine ilişkin düzenlemelerin sinyalini vermişti. Şimşek, konuşmasında "İç talebin azaldığını söyledim. Tabii merkez bankasının hala araştırma yapması gerekiyor. Bu konular Finansal İstikrar Komitesi'nde gündeme getirildi. Burada önemli olan bankaların kurallara uyması. Limitleri belirlerken, gerçekten gerçekçi olmanız ve belgelere dayalı olmanız gerekir. İkincisi, bu sınırlar tutarlıdır. Yani her banka kendi takdirine göre limit belirlememektedir. Bu zorlukların üstesinden gelmeye devam edeceğiz. Ama bizim tarafımızdan yapılmış veya yapılmış bir çalışma yok. Herhangi bir sürpriz veya piyasa kesintisi yaşamadan bu sorunları çözmeye devam edeceğiz. Tüm uluslararası norm ve kuralları uygulayacağız" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi