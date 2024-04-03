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03 Nis 2024 - 16:22- Siyaset G:

Kocaeli’de belediyelerin MHP’li Başkan Yardımcıları belli oldu

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Kocaeli’de, Cumhur İttifakı çatısı altında kazanılan belediyelerde görev alacak olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) üyesi belediye başkan yardımcıları belli oldu. 

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Kocaeli’de belediyelerin MHP’li Başkan Yardımcıları belli oldu mask
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Yerel seçimler geride kalırken Cumhur İttifakı adaylarının Kocaeli’de kazandığı ilçe belediyelerinde görev alacak MHP’li isimler belli oldu. Gölcük, Başiskele, Kartepe, Gebze, Dilovası, Çayırova ve Darıca Belediyesi’nde Başkan Yardımcılıkları kesinleşen MHP’de Körfez ve Kandıra için sonuçlara itiraz edilmesinden dolayı bekleniyor. Körfez’de CHP ve Kandıra’da bağımsız aday Cengiz Kan tarafından yapılan itirazların kabul edilmemesi halinde 2 belediyede MHP’li isimlerin belediye başkan yardımcılıkları da kesinleşecek.

 

BAŞKAN YARDIMCLIĞI KESİNLEŞEN MHP’Lİ İSİMLER:

 

Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Adayı Samet Sırma

Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı Adayı Halit Bayhan

Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Adayı Enes Emengen

Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Adayı Şener Akın

Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Adayı Ercan Aslan

Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Adayı Kenan Paltacı

Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Adayı Cihan Sevinç

 

SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ SEBEBEİYLE BEKLEYEN MHP’Lİ İSİMLER:

 

Kandıra Belediye Başkan Yardımcısı Adayı Abdülkadir Köksal

Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Adayı Ahmet Erdemir

 

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03 Nis 2024 - 16:22 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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