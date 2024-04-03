Bahçeşehir Koleji’nde 1-7 Nisan Kanser Haftası’nda farkındalık etkinliği

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ’NDE KANSER FARKINDALIĞI ETKİNLİĞİ

Kocaeli Üniversite Öğretim Üyeleri Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Salih Topçu ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Utkan, 1-7 Nisan Kanser Haftası sebebiyle Kocaeli Kanserle Mücadele Derneği ile Kocaeli Üniversite ortaklığında gerçekleştirilen programla Kocaeli Bahçeşehir Koleji’nde öğrencilerle buluştu. Bahçeşehir Koleji konferans salonunda gerçekleşen etkinlikle Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüs Müdürü Mahmut Kalcı, Lise Müdürü Orçun Barış, öğretmenler ile birlikte 9.,10. ve 11. sınıf öğrencileri katıldı. Topçu ve Utkan’a katılımları sebebiyle Kalcı ve Barış tarafından plaket takdim edildi.

KANSERDE ERKEN TANININ ÇOK FAYDASI VAR

Kocaeli Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Zafer Utkan gerçekleştirdiği sunumda şunları söyledi: “Meslekte 41. yılım. 41 yılda çok şeyler yaşadık ve yaptık. Yapmaya çalıştığımız cerrahi tedaviler öncesinde kanserde erken tanıların çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Hastalıklar oluşmadan veya erken saptanmasının birçok konuya faydası var. Bu farkındalık programlarını önemsiyorum. Kanser her yaşta gelişebilir, etnik köken gözetmeden herkesi etkileyen bir hastalıktır. Kanseri konuşmak zorundayız ve konuşmaya devam edeceğiz. Konu zor olsa bile hastalığı konuşmak bireye topluma ve kanser politikalarına kazanımlar getirebilir.

EN ÇOK ÖLÜM GETİREN HASTALIK KANSERDİR

Kanser hastalığı ülkemizde ve dünyada çok sayıda görülüyor. 2020 yılında dünyada 20 milyon yeni kanser vakası çıkmıştır. Dünyada en çok ölüm getiren hastalık kanser olarak öne çıkmaktadır. Erkeklerde en çok yakalanan kanser türleri akciğer, prostat ve mesane kanserlerdir. Kadın kanserlerinin en çok yakalandığı kanser ise meme kanseridir.”

AKCİĞER KANSERİNİN EN BÜYÜK SEBEBİ SİGARADIR

Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Salih Topçu konuşmasında, “Kanserle uğraşmamız oldukça zor olduğu için kanser hastalığını konuşarak nedenlerini sayıyoruz. Baka akciğer kanserinin 30 tane nedenini say deseniz 29’una sigara derim. Sigara içmeyenlerde akciğer kanseri olabilir ama 100 hastanın 90’nın sigara içtiği görülmüştür. Akciğer kanserini erken yakalamak çok önemli. Yeni başlamışlardı yakalarsak başarımız yüzde 100 oranındadır. Sigara ve tütün ürünlerinden mutlaka vazgeçmemiz gerekiyor.” dedi.