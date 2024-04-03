Bahçeşehir Koleji’nde hocalar kanseri anlattı

LİSE ÖĞRENCİLERİ KATILDI

Kocaeli Üniversitesi’nden Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Salih Topçu ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Utkan, 1-7 Nisan Kanser Haftası sebebiyle Kocaeli Bahçeşehir Koleji öğrencileriyle buluştu. Kocaeli Kanserle Mücadele Derneği ve Kocaeli Üniversitesi ortaklığında Bahçeşehir Koleji konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüs Müdürü Mahmut Kalcı, Lise Müdürü Orçun Barış, öğretmenler ile birlikte 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri katıldı.



ERKEN TANININ ÇOK FAYDASI VAR

Prof. Dr. Zafer Utkan gerçekleştirdiği sunumda, “Meslekte 41’inci yılım. Yapmaya çalıştığımız cerrahi tedaviler öncesinde kanserde erken tanı çok önemli. Hastalıklar oluşmadan veya erken saptamanın birçok konuya faydası var. Kanser her yaşta gelişebilir, etnik köken gözetmeden herkesi etkileyen bir hastalıktır. Konu zor olsa bile hastalığı konuşmak bireye topluma ve kanser politikalarına kazanımlar getirebilir.

EN ÇOK ÖLÜM GETİREN HASTALIK KANSERDİR

Kanser hastalığı ülkemizde ve dünyada çok sayıda görülüyor. 2020 yılında dünyada 20 milyon yeni kanser vakası çıkmıştır. Dünyada en çok ölüm getiren hastalık kanser olarak öne çıkmaktadır. Erkeklerde en çok yakalanan kanser türleri akciğer, prostat ve mesane kanserlerdir. Kadınların en çok yakalandığı kanser ise meme kanseridir” dedi.

AKCİĞER KANSERİNİN EN BÜYÜK SEBEBİ SİGARADIR

Prof. Dr. Salih Topçu ise konuşmasında, “Kanserle uğraşmamız oldukça zor olduğu için kanser hastalığının nedenlerini sıralıyoruz. Bana akciğer kanserinin 30 tane nedenini say deseniz 29’una sigara derim. Sigara içmeyenlerde akciğer kanseri olabilir ama 100 hastanın 90’ının sigara içtiği görülmüştür. Akciğer kanserini erken yakalamak çok önemli. Yeni başlayan vakayı yakalarsak tedavi başarımız yüzde 100 oranında. Sigara ve tütün ürünlerinden mutlaka vazgeçmemiz gerekiyor” ifadelerinde bulundu.