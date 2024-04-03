Kent Lokantası’nın ikincisi için imza atıldı

3 ÇEŞİT YEMEK 40 TL

İzmit Belediyesi tarafından gıda ürünlerindeki pahalılık nedeniyle Fevziye Parkı’nda açılan Kent Lokantası’nın ikincisi Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde hizmet verecek. 3 çeşit yemeğin 40 TL’ye satışa sunulacağı lokantanın açılacağı binada İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, heyetle birlikte incelemelerde bulundu.

İHTİYAÇ OLMAMASI GEREKİYOR

Hürriyet yaptığı açıklamada, “Mehmet Ali Paşa Camii’nin tam karşısında, ikinci kent lokantamızın yeri için mekan sahipleri ile anlaşmamızı yaptık. Esnafımızı da mağdur etmeden lokantamızı açacağız. Bizim derdimiz seçim yatırımı değil. Artık insanların ekonomilerinin düzeltilmesi gerekiyor. Bu kent lokantalarına da çok ihtiyaç olunmaması gerekiyor ama geldiğimiz noktada ihtiyaç var. 1-1,5 ay içerisinde burayı kent lokantasına dönüştürmek istiyoruz. Merkez’deki esnaflar çalışanlarına uygun yemek yedirebildikleri için bize teşekkür ediyorlar” dedi.

Kaynak: Bülten