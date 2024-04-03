Pazar sundurmasında çelik montajına başlandı: Böyle görünecek

ARAÇLAR İÇİN TEK GİRİŞ

Büyükşehir ekipleri ilk iş olarak kontrol ve güvenliğin sağlanması noktasında pazar alanını çitle çevirmişti. Böylece pazar alanında olası olumsuzlukların önüne geçen ekipler, güvenli ve hızlı bir şekilde sundurmaların çelik montajına başladı. Araçlar için tek giriş çıkış oluşturulan pazar alanına perşembe ve cumartesi günlerinin dışında araçlar park etmeye devam ediyor.

Aynı zamanda Büyükşehir Zabıtası da pazar alanında güvenlik noktası oluşturarak personel görevlendiriyor. Pazara alışverişe gelenlerin oturup dinlenebileceği bank ve kamelyalar da Büyükşehir tarafından monte edilmişti.

Kaynak: Bülten