Sıla’dan ikincilik

JUDODA SILA ERSİN FİNALDE KAYBETTİ

Kağıtspor’un Milli judocusu Sıla Ersin, Antalya’da düzenlenen 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları’na puan ve kota hakkı veren Grand Slam Turnuvası’nda müthiş bir performans gösterdi. 48 kg’da yarışan Mavi-Beyazlı ekibin judocusu Sıla Ersin, finale yükseldi. Finalde Dünya Şampiyonu Japon rakibi Tsunoda Natsumi’ye yenilen Sıla Ersin ikinci olup, Paris Olimpiyatları için kota kazandı. Kağıtspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “ 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları’na puan ile kota hakkı Antalya Grand Slam'ın ilk gününde 48 kg’da tatamiye çıkan milli sporcumuz Sıla Ersin, ikincilik madalyası kazandı. Sporcumuzu ve antrenörünü kutluyoruz” denildi.