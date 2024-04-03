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Sıla’dan ikincilik

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Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor judoda çok önemli bir başarıya daha imza attı. Mavi-Beyazlı ekibin Milli judocusu Sıla Ersin, Antalya’da düzenlenen uluslar arası yarışmada ikinci oldu.

Aziz Emre Gündeşen
Aziz Emre Gündeşen Tüm Haberleri
Sıla’dan ikincilik mask
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JUDODA SILA ERSİN FİNALDE KAYBETTİ

Kağıtspor’un Milli judocusu Sıla Ersin, Antalya’da düzenlenen 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları’na puan ve kota hakkı veren Grand Slam Turnuvası’nda müthiş bir performans gösterdi. 48 kg’da yarışan Mavi-Beyazlı ekibin judocusu Sıla Ersin, finale yükseldi.  Finalde Dünya Şampiyonu Japon rakibi Tsunoda Natsumi’ye yenilen Sıla Ersin ikinci olup, Paris Olimpiyatları için kota kazandı. Kağıtspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “ 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları’na puan ile kota hakkı Antalya Grand Slam'ın ilk gününde 48 kg’da tatamiye çıkan milli sporcumuz Sıla Ersin, ikincilik madalyası kazandı. Sporcumuzu ve antrenörünü kutluyoruz” denildi.

03 Nis 2024 - 18:25 - Spor --- Okunma

Mahreç  Aziz Emre Gündeşen

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