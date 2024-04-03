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03 Nis 2024 - 18:30- Spor G:

U-14’ler Darıca’da galip

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Gelişim Ligi’nde yer alan Kocaelispor U-14 takımı, çarşamba günü Darıca GB’nin konuğuydu. Play-Off yarışının gerisinde kalan iki takımın maçında kazanan 1-0’lık skorla Kocaelispor oldu.

Aziz Emre Gündeşen
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U-14’ler Darıca’da galip mask
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KOCAELİSPOR U-14 ÇOK ZORLU GRUPTA

Bu sezon Gelişim Ligi’nde yer alan Kocaelispor’un U-14 takımı, kadrosunda ilimizin en yetenekli oyuncularını bulunduruyor. Geçen yıl Süper Amatör Lig’de Köseköy Ateşspor’u çalıştıran Zafer Akbaş’ın teknik sorumluluğunu yaptığı U-14 takımı, grubunda Beşiktaş, Altınordu ve Fenerbahçe gibi altyapısına önem veren kulüpler bulunuyor.

TEK GOL YİĞİT ENSAR ÖZBAŞ’TAN

 Bu sezon oynadığı futbolu bir türlü skora yansıtamayan Kocaelispor U-14 takımı, haftaya 22 puanla girdi. Yeşil-Siyahlı ekip, 9 puanlı bir diğer temsilcimiz Darıca GB deplasmanında maçın ilk yarısında Yiğit Ensar Özbaş’ın attığı golle 1-0 galip geldi. Ligde son iki haftaya girilirken Kocaelispor, ilk 3 sıranın gerisinde kaldı.

# kocaelispor

03 Nis 2024 - 18:30 - Spor --- Okunma

Mahreç  Aziz Emre Gündeşen

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