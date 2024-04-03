Kocaelispor U-15’lerde Play-Off iddiası sürüyor

DARICA GB’Yİ YENDİ

İlk üç takımın Play-Off oynayacağı U-15 Gelişim Ligi’nde Kocaelispor, son maçında deplasmanda Darıca GB ile karşı karşıya geldi. Yeşil-Siyahlı ekip, maçın henüz 1.dakikasında Gökhan Aslan Alp’in attığı golle 1-0 öne geçti. Kocaelispor U-15 takımı, maçın geri kalan bölümlerinde de üstün oynamasına rağmen farkı arttıramadı. 12 puanlı Darıca GB ise ligde 16.maçında 12.yenilgisini aldı.

FENERBAHÇE GELİYOR

Teknik Sorumluluğunu Hakan Sakarya’nın yaptığı Kocaelispor U-15 takımı, Darıca GB galibiyeti ile puanını 31’e çıkardı. Üçüncü sırada bulunan Kasımpaşa ile puan farkını da 1’e indirdi. Temsilcimiz, bu hafta sahasında lider Fenerbahçe’yi konuk edecek. Pazar günü Vinsan Stadı’ndaki maç 13.00’de başlayacak. Kocaelispor U15 son hafta deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.