Darıca GB yine üzüldü: 2-1

SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİTTİ

Zorlu deplasmanda sarı yeşilliler 25.dakikada Savaş Çakır’ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarısı bu skorla biten maçın ikinci yarısında Erbaaspor’da Alperen sahneye çıktı. 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu önce 56’da skora dengeyi getirdi, 76.dakikada bir kez daha sahneye çıktı, takımını 2-1 öne geçirdi. Geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Erbaaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı. Son 5 maçında puan alamayan Darıca GB ise düşme hattında yer alan Akhisar ile maç fazlasıyla aynı puanda kaldı.