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Darıca GB yine üzüldü: 2-1

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3.Lig 3. Grup’ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği 1-0 öne geçtiği maçta deplasmanda lig ikincisi Erbaaspor’a 2-1 yenildi. Sarı yeşilliler alt sıralardaki rakipleri de kaybedince haftayı maç fazlasıyla yine düşme hattının üzerinde bitirdi.

Gökhan Beşiktaş
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Darıca GB yine üzüldü: 2-1 mask
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SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİTTİ

Zorlu deplasmanda sarı yeşilliler 25.dakikada Savaş Çakır’ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarısı bu skorla biten maçın ikinci yarısında Erbaaspor’da Alperen sahneye çıktı. 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu önce 56’da skora dengeyi getirdi, 76.dakikada bir kez daha sahneye çıktı, takımını 2-1 öne geçirdi. Geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Erbaaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı. Son 5 maçında puan alamayan Darıca GB ise düşme hattında yer alan Akhisar ile maç fazlasıyla aynı puanda kaldı.

03 Nis 2024 - 18:37 - Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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